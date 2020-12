Beldì: “Quando guardo la Fiorentina sono angosciato, mi spaventa l’isterismo collettivo”

Paolo Beldì, regista e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva:

Sono angosciato quando guardo la Fiorentina, non mi tornano i conti. La squadra è forte, sono sicurissimo, presi uno per uno i giocatori ci sono. Però non riesco a capire cosa sia successo dalla partita contro l’Inter in poi. Da Iachini a Prandelli non è cambiato niente, siamo in fondo alla classifica dopo aver rischiato di iniziare il campionato con 6 punti in due giornate. Dobbiamo tutti darci una calmata, dai dirigenti ai tifosi passando per i giornalisti, serve tranquillità e pazienza, ho paura dell’isterismo collettivo. Non voglio tornare in Serie B come in passato. Ribery? Mi fido molto di lui, come di tutti gli altri del resto. Nuovo stadio? Ne sento parlare da quando seguo la Fiorentina, cioè dal 1960 più o meno…