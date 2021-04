Terim, altro che Fiorentina: resta al Galatasaray e punta un ex viola

Il Galatasaray ha messo nel mirino l’ex viola Juan Cuadrado in vista della prossima sessione di mercato. A riportarlo è il portale turco Fotomaç, secondo il quale mister Terim avrebbe indicato alla sua dirigenza proprio il nome del laterale colombiano per rinforzare la fascia destra dei giallorossi nel 2021-22. “Un acquisto bomba”, come lo definiscono in Turchia, dove si legge anche di contatti già avviati con l’entourage del giocatore bianconero. Juan Cuadrado, classe ’88, vedrà scadere il suo attuale accordo con la Juve il 30 giugno 2022. Ieri era circolata l’ipotesi di un ritorno di Terim alla Fiorentina.