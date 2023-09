Behrami scherza con Gilardino: “Non pensavo che saresti diventato allenatore”

Nel post partita di Genoa-Napoli su Dazn è andata in scena una piccola reunion viola. Infatti Valon Behrami e Alberto Gilardino , ex compagni a Firenze si sono ritrovati in vesti diverse. Lo svizzero quella di opinionista e il Gila quella di allenatore. Proprio Behrami ha scherzato con il tecnico del Genoa:

"Gilardino è stato troppo modesto su se stesso. Faceva gol più difficili di Retegui in area. Quando giocavamo insieme non credevo che sarebbe diventato un allenatore, lui era uno tranquillo ma in campo era fastidiosissimo. Ha avuto un'evoluzione professionale incredibile e sono molto contento per lui." Ecco la risposta dell'ex bomber: