Basile: “Pradè in grande sintonia con la società. Futuro? Ecco cosa serve nel calcio moderno”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

Mercato chiuso?Mi sarei aspettato meno. Perchè già in queste condizioni la squadra non avrebbe avuto problemi a salvarsi. I soldi verranno risparmiati per giugno, quello sarà il momento chiave per il futuro della Fiorentina. Pradè? Ha lavorato sempre in sintonia con Brano e Commisso, tutti erano entusiasti per Iachini, come adesso lo sono di Prandelli. Hanno tutti la stessa visione di calcio. Il calcio moderno ci dice che iniziare un nuovo progetto con un allenatore giovane occorre un nuovo direttore sportivo. Gli allenatore vanno coppia con i direttori sportivi, guardate il Sassuolo con De Zerbi e Carnevale. Vlahovic? Vorrei avesse la stessa rabbia di Batistuta. Perché ancora con il piede destro fa fatica anche a stoppare il pallone. Voglio che si alleni e migliori perché ha qualità tecniche impressionanti che tutti li riconosciamo.