Basile detta la linea: “Ripartire da un direttore generale di spessore”

Il giornalista ed opinionista Massimo Basile è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Mi aspettavo una grande prova della Fiorentina. Il pareggio con il Parma mi ha ricordato quello contro il Verona, qualcosa che ti dà una scossa. Ma guai ad abbassare la guardia. La squadra è mediamente modesta, non dobbiamo montarci la testa. Vlahovic? Lo vedo molto quadrato. Non credo siano un problema le voci sul loro futuro. Abituiamoci a tutto quello che sentiremo in queste settimane, quello che conta sarà solo il rinnovo del serbo a giugno. Rivoluzione? Dipende da come i giocatori vengono impiegati, dall’allenatore, dal progetto tecnico… I giocatori viola hanno mercato e nonostante questo a Firenze hanno deluso. Sono stati presi giocatori individualmente buoni, ma inseriti in un progetto tecnico sbagliato. Lirola, Duncan per esempio. Ma anche lo stesso Callejon. Prima di parlare di allenatore vorrei un direttore generale di grande esperienza internazionale con delle vittorie alle spalle. Vorrei che fosse lui ad indicare l’allenatore. Dovremmo costruire il progetto intorno alle sue idee