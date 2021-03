Basile: “Basta parlare di centro sportivo, stiamo rischiando la retrocessione”

Il corrispondente da New York per Repubblica e Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha parlato al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Il ricorso di Italia Nostra sul Viola Park? La politica non c’entra. Non è un’iniziativa imprevista. Penso che nei mesi scorsi la Fiorentina fosse stata avvisata circa un eventuale ricorso da parte di privati. C’è da preoccuparsi, ma non pensate che il Presidente della Repubblica si occupi del Viola Park. Se ne occuperà il Consiglio di Stato. La notizia del ricorso è negativa sotto tutti i punti di vista e fa capire quanto gli italiani vogliano mettere i bastoni tra le ruote. L’ambizione viene vista come un pericolo. In questo momento, però, vorrei ci si concentrasse sull’aspetto tecnico. La Fiorentina sta andando male anche nel femminile e nel settore giovanile. Il clima è brutto, mi aspetto una grande partita a Benevento. Basta parlare di stadio e centro sportivo. Rischiamo di ritrovarci a giugno retrocessi e con le carte bollate. Parlando di questa Fiorentina mi viene in mente il Milan di Fassone e Mirabelli: c’era confusione, non un’aria di inizio ciclo.