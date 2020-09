Basile: “Commisso è cauto per il mercato bloccato in uscita, ma se capitasse l’occasione…”

Al “Pentasport” di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Massimo Basile, corrispondente per Cor.Sport e Repubblica da New York:

Che ne pensa Commisso delle novità sul Franchi? Vuole verificare i margini di intervento, ma da quello che filtra le basi sono buone: per fare un esempio le scale elicoidali potrebbero essere smontate e spostate totalmente da un’altra parte. Le parole di Commisso? Cauto, ma le interpreto come effetto di una situazione un po’ ferma sul fronte cessioni. Mi risulta che Rocco non si tirerebbe indietro qualora ci fossero da spendere soldi per un’occasione che rinforzi davvero la squadra. Il tentativo in extremis per Tonali? L’ho saputo stamattina presto: la Fiorentina ci ha riprovato, ma l’operazione non è andata a buon fine. Non per il rifiuto del Brescia, ma per il volere del giocatore che aveva già scelto Milano, sponda rossonera.