Basile su Tonali: “Colpo di coda Fiorentina, ma il ragazzo ha rifiutato”

Un ultimo colpo di coda, prima di mollare definitivamente il colpo. La Fiorentina, come scrive il corrispondente dagli Usa per CorSport e Repubblica, Massimo Basile, ha provato fino a tre giorni fa a prendere Sandro Tonali. L’offerta viola sarebbe stata anche superiore a quella del Milan, ma il ragazzo ha declinato la proposta viola e optato per quella rossonera.

CALAMAI: “FIORENTINA, AVANTI TUTTA PER TORREIRA”