Calamai: “Ecco come giocherà la Fiorentina la prossima stagione, viola avanti a tutti per Torreira”

Luca Calamai, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Calendario mi piace, bene che ci sia subito il Torino e anche l’Inter alla seconda, che sarà la prima dei neroazzurri. Rocco mi è piaciuto tantissimo, ieri ha parlato in maniera chiara. Sembra intenzionato a comprare almeno un giocatore, per poi aspettare di vedere cosa succede con Chiesa. L’idea della Fiorentina è di giocare con tre difensori puri più un esterno, che può essere Biraghi, Amrabat e Torreira davanti alla difesa, una linea a tre dietro la punta, con Castrovilli, Ribery ed eventualmente De Paul se va via Chiesa. Poi c’è la punta, uno è Vlahovic, che è assolutamente fuori dal mercato, più Cutrone che al momento balla. Iachini voleva Milik o Dzeko, Piatek non entusiasma, quindi si sta riflettendo se completare la linea dei trequartisti con De Paul. Su Torreira la Fiorentina è avanti a tutti, anche se la battaglia è con il Torino. Chiesa? Ancora è lunga la questione, ma nel caso decidesse di rimanere, entro le vacanze di Natale andrà rinnovato il suo contratto”.

