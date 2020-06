Basile attacca: “Le grandi squadre hanno potere sugli arbitri. Fabbri non era tranquillo, Commisso…”

Il giornalista Massimo Basile (BASILE SU BARONE) ha parlato a Radio Bruno Toscana delle controverse situazioni dell’Olimpico:

Quello importante secondo me è che questa proprietà debba farsi sentire ed arrabbiarsi quando serve, adottando una nuova strategia. Commisso ha giocato a calcio, ha un linguaggio di campo e si accende più di tanti presidenti che non hanno mai sfiorato il campo. Spero che in Italia arrivino altri presidenti stranieri, è un modo per contrastare il potere, cosa che invece non succede mai proprio perché siamo in Italia. La Lazio mi risulta che sia la squadra con il maggior numero di rigori nei principali campionati (RIGORI CONTRO E A FAVORE: LA CLASSIFICA). In Serie B invece c’è la Salernitana (club di Lotito ndr) con questi stessi dati, non credo che sia un caso. Le grandi squadre hanno potere sugli arbitri, Fabbri non era tranquillo. Io sarei per far girare gli arbitri in Europa.