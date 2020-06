Basile: “Barone è un martello, Firenze aveva bisogno di una persona come lui”

Il giornalista Massimo Basile ha analizzato la partita della Fiorentina contro il Brescia a Radio Bruno:

“Le immagini della partita sono arrivate anche qui, la partita non è stata un granché. Con la Lazio sarà dura ma staremo a vedere. Barone è un martello, abbiamo dopo tanti anni una persona che vive la Fiorentina tutti i giorni. Il mio unico dubbio era su come gli americani avrebbero gestito la Fiorentina. La città aveva bisogno di una persona come Barone. Giuseppe Commisso? Buon segno che si sia affezionato così tanto alla Fiorentina. Aspettiamo di sentirlo parlare in italiano. I giocatori della Fiorentina non li ho visti entrare bene in campo, mancava solidità psicologica”. BASILE SU CAMPI