Basile: “Commisso è focalizzato su Campi, quella è la strada che vuole percorrere”

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Bruno:

Si continua a portare il discorso stadio verso Campo di Marte, e sarebbe sicuramente una cosa bellissima, ma in questo momento io vedo solo Campi Bisenzio come possibilità. Commisso ha fatto una disamina molto lunga, ma estremamente precisa, in cui ha spiegato che lui ora è focalizzato su Campi, e su quella vuole andare avanti. Lui non è venuto in Italia per fare l’imprenditore italiano, lavora nel modo americano, vuole controllare tutto e fare con le sue regole. Castrovilli? Commisso ha voluto cancellare subito tutte le voci su Gaetano, lui vuole tenerlo a tutti i costi, e per me vuole tenere anche Chiesa.