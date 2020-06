Rigori contro e a favore: la Lazio sorride. Fiorentina a metà strada: la classifica

Dragowski stende Caicedo, Fabbri non ha dubbi: è calcio di rigore. Peccato, però, che sia l’attaccante della Lazio a cercare il contatto col portiere della Fiorentina. L’arbitro è talmente sicuro della sua decisione da non andare nemmeno a controllare l’episodio al Var.

Già, i rigori. Sapete qual è la squadra che ne ha ricevuti di più a favore? La Lazio: 15, di cui 12 segnati. Completano il podio il Genoa (10 penalty ok su 13 fischiati) e il Lecce (8 su 10). La Juventus è quarta (10 su 10, percentuale del cento per cento), la Roma quinta (7 su 9), l’Atalanta sesta (6 su 8), l’Inter ottava (8 su 8). E la Fiorentina? Esattamente a metà di questa speciale classifica: decima (5 su 6). In zona “retrocessione” il Parma (0 su 2), il Napoli (2 su 2) e l’Udinese (0).

Curioso il fatto come la Lazio sia la squadra cui sono stati fischiati meno rigori a sfavore: 3 di cui 2 segnati. Lo score della Fiorentina parla di sette rigore assegnati contro di cui 5 segnati. Le tre squadre più “tartassate” sono Lecce, Brescia e Torino (9 su 8).

Queste le classifiche nel dettaglio:

Rigori a favore

Lazio 15 (12)

Genoa 13 (10)

Lecce 10 (8)

Juventus 10 (10)

Roma 9 (7)

Atalanta 8 (6)

Sampdoria 8 (7)

Inter 8 (8)

Spal 7 (5)

Fiorentina 6 (5)

Verona 6 (5)

Torino 6 (5)

Cagliari 6 (4)

Bologna 6 (5)

Milan 5 (5)

Brescia 3 (3)

Sassuolo 3 (2)

Parma 2 (0)

Napoli 2 (2)

Udinese 0

Rigori a sfavore

Lecce 9 (8)

Brescia 9 (8)

Torino 9 (8)

Udinese 8 (7)

Juventus 8 (5)

Sassuolo 8 (7)

Roma 8 (7)

Cagliari 7 (6)

Genoa 7 (6)

Milan 7 (4)

Bologna 7 (6)

Parma 7 (3)

Fiorentina 7 (5)

Spal 6 (6)

Verona 6 (6)

Sampdoria 5 (5)

Atalanta 4 (4)

Napoli 4 (3)

Inter 4 (3)

Lazio 3 (2)