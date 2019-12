Basile conferma: “Fiorentina sta cercando un centravanti. Gattuso? Mai cercato”

Così Massimo Basile, ai microfoni di Radio Bruno:

“Il lato positivo è che l’infortunio di Ribery e la sua complicazione si sono verificati prima del mercato di Gennaio, perché spinge la Fiorentina a fare uno sforzo maggiore. Politano a me piace, ma stanno cercando anche un centravanti (ECCO I NOMI SEGUITI). Le priorità sono tante, vedo però anche un’urgenza: la squadra in campo deve tornare a farsi rispettare e a lottare. Sapevano che Pedro non sarebbe stato pronto subito, e quando leggo che il Flamengo lo vorrebbe riportare subito in Brasile mi convinco che conviene avere pazienza”.

“A quanto mi risulta Gattuso non è mai stato nella rosa di possibili nomi. Commisso ha espresso un apprezzamento sull’uomo, niente di più. Il nome di Spalletti era già stato fatto un paio di mesi fa e non è campato in aria. Preferirei vedere allenatori nuovi, mai stati sulla panchina viola in passato. Non escluderei che a giugno arrivasse un allenatore straniero, magari mai nominato fino a quel momento”.