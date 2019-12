VN- Fattore “K”, la Fiorentina osserva Kean e Keita. L’attacco viola può cambiare volto

La Fiorentina sta cambiando idea, o forse l’ha già cambiata. Fino a poche settimane fa il messaggio che filtrava, in pubblico e in privato, era che a gennaio non sarebbero arrivati attaccanti. Poi però le cose sono precipitate, con la carestia di gol, la crisi di risultati e pure l’infortunio di Ribery. Ecco perchè un giocatore in quel reparto arriverà, ma potrebbero anche essere due. Pradè sta infatti monitorando diverse situazioni sia tra gli esterni offensivi (le ultime su Politano) che tra le prime punte. Il nome di Kalinic circolato nelle ultime ore è un’idea che la Fiorentina sta valutando, ma non l’unica. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, il club viola guarda con interesse a Moise Kean e Patrick Cutrone, che in Premier League stanno trovando poco spazio. L’ex juventino (SCHEDA) ha buone chance di lasciare l’Everton in prestito e sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Roma, mentre l’ex milanista è più difficile che lasci il Wolverhampton già a gennaio. Occhio anche all’opzione Keita Balde, che può giocare sia prima punta che esterno, seguito dalla Fiorentina già in estate e poi rimasto al Monaco, dove non è quasi mai titolare. Al momento siamo solo ai primi sondaggi, anche perchè prima di muovere passi ufficiali la Fiorentina vuole aspettare di capire chi sarà in panchina all’inizio del nuovo anno. Di certo l’arrivo di un centravanti prevederebbe la contemporanea partenza, magari in prestito, di uno tra Pedro e Vlahovic.