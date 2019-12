Kalinic in uscita, per la Fiorentina sarebbe “un gradito ritorno”

Lo scarso feeling dell’attacco con il gol sta portando la Fiorentina a intervenire sul mercato nella sessione invernale. Uno dei papabili giocatori a vestire viola è Nikola Kalinic, che non sta trovando spazio alla Roma dopo essere tornato dall’infortunio. Il rapporto con Dzeko è buono, ma da quando è rientrato Paulo Fonseca non lo ha più preso in considerazione. Oltre alla Fiorentina il croato, che sarebbe un gradito ritorno, piace anche al Bologna. Lo riporta il Corriere dello Sport.