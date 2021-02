Barone: “Ribery e Kokorin sono in gruppo. Le cene? Sempre in casa”

Il general manager della Fiorentina Joe Barone ha parlato al canale Twitter della Fiorentina:

Ribery e Kokorin si sono allenati con il gruppo, li ho visti bene. L’importante per la squadra sarà trovare continuità, fa bene al gruppo e alla classifica, abbiamo bisogno di questo, vogliamo migliorare la classifica. Ieri sera sono stato a cena a casa, ma anche la sera prima. Mi dispiace che certe notizie continuino a girare, non fanno bene alla squadra e all’ambiente. Sono amareggiato, anche Ramadani ha fatto i suoi commenti sulla situazione, ma non basta a certi giornali. La nostra verità non viene accettata, questa cosa mi fa arrabbiare. Gravina? Crediamo nel lavoro che sta facendo. Infantino ha toccato tre temi, uno dei più importanti è quello delle infrastrutture, ne hanno parlato anche i presidenti delle leghe inferiori. Abbiamo parlato anche di calcio giovanile e femminile. I giovani per noi sono molto importanti e stiamo facendo un ottimo lavoro in questo senso, nelle nostre U15 e U16 abbiamo diversi giocatori toscani. Per il femminile stiamo facendo un passo in avanti importante con la costruzione del centro sportivo, speriamo che si arrivi presto al professionismo