Barone: “Saremo costretti a giocare fuori da Firenze, il Comune non ci ascolta”

"All'inizio abbiamo sofferto fisicità e pressing del Torino, poi abbiamo gestito bene la partita. Ranieri ha fatto un grande gol , risultato importante. Ringraziamo tutti i nostri tifosi, stasera è una grande serata. Classifica? Andiamo partita per partita. Questo è un anno da record, siamo super felici. Con una vittoria o due vittorie sarebbe cambiata la storia della Fiorentina. Sento parlare di mercato e nuovi acquisti, noi siamo contenti dei nostri giocatori e del nostro staff, poi se c'è da intervenire si può intervenire . È stato un anno importante anche perché c'è stata l'inaugurazione del Viola Park, un investimento privato di Commisso, quando si vuole si può riuscire a fare opere importanti. Colgo l'opportunità per ringraziare anche il sindaco Casini per la sua visione e i suoi tempi. Ora bisogna andare in Arabia Saudita a giocare la Supercoppa, daremo il massimo per arrivare in finale. Poi avremo Coppa Italia e Conference, siamo felici.

"Stadio Franchi? Dobbiamo trovare un posto fuori da Firenze per giocare, è una mancanza di rispetto per tifoseria, città e club. Abbiamo sempre chiesto di giocare al Franchi, costringerci a giocare fuori non è una bella cosa, siamo amareggiati e arrabbiati. È importante che il popolo viola prenda questo messaggio perché giocare fuori da Firenze sarà difficile sul piano sportivo e economico, per la proprietà sarà difficile. Poi non sappiamo ancora i tempi e questo non va bene, è un schiaffo a tutto il popolo viola. Vediamo se il popolo viola si attiva per dare un messaggio al Comune, che non ci vuole ascoltare. La Fiorentina ad oggi non giocherà a Firenze perché il Comune la costringerà a giocare fuori, come Modena, Cesena o altrove".