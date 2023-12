Italiano: “Sottil ko, dal mercato servono uomini veri. Felice per anno record”

"Che valore ha questa vittoria? I primi 20 minuti abbiamo sofferto, non riuscivamo a contrastarli e ci hanno creato un bel po' di pericoli anche se Pietro era in grande forma bloccando due tiri. Nella ripresa abbiamo preso le misure, la classifica è straordinaria in un periodo in cui abbiamo cambiato la mentalità della squadra che in entrambe le fasi è compatta". Su alcuni singoli: "Ci teniamo questo periodo positivo e ne siamo contenti, l'unica macchia di oggi è l'infortunio di Sottil. Castrovilli? Il suo ginocchio deve ancora lavorare. Nzola? La volontà è quella di rimanere per lavorare per la Fiorentina". Tra infortuni e mercato: "Non siamo gli unici e purtroppo fai fatica ad allenarti e recuperare per le tante partite. Gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil sono frutto di questo, avevamo avuto qualche avvisaglia e da uno scatto può capitare di farsi male. Abbiamo giocato 64 partite, chi ha qualche problemino a volte lo nasconde, chi non è al 100% dice che sta bene anche se non è al massimo. Non siamo una squadra che ha tanti infortuni, ma vediamo quello che accadrà in sede di mercato perché sugli esterni qualcosina potrà evolversi.