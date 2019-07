Barone: “Nessun problema con Chiesa, resta qui. I nuovi acquisti…”

In un siparietto in diretta Sky accanto a Commisso, Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sull’incontro di oggi con Chiesa: “Il primo acquisto ci sarà ad agosto. Con Federico Chiesa ho parlato della giornata di oggi, che lui era il primo giocatore che avrebbe indossato la maglia viola. Con Federico non ci sono problemi, è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina. Dobbiamo smetterla di parlare di questa storia, pensare a terminare il ritiro e alla nuova stagione”. LE PAROLE DI COMMISSO, CHE “STECCA” LA JUVE…