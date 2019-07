Commisso: “La Juve ha troppo potere in Italia, poi in Europa è disgustosa. Chiesa…”

Rocco Commisso durante la crociera sull’Hudson ha parlato ai microfoni di Sky: “Federico Chiesa? Io voglio che tutti si divertano, c’è un lavoro forte da fare quando torneranno in Italia. Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l’intenzione c’è e io mantengo la parola. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato la squadra non un giocatore, voglio trattarli tutti con rispetto e che sia reciproco. Il primo acquisto? Chiedete a Joe Barone. Un messaggio alla Juventus? So che hanno strapotere in Italia, non è buono per il calcio italiano se vince sempre la stessa squadra. Poi quando va in Europa torna a casa senza niente, sono disgustato da questo… Il campionato deve essere più equilibrato e da quest’anno c’è anche la Fiorentina che proverà a competere”. E CHIESA FINALMENTE ACCENNA UN SORRISO (FOTO)

Il braccio destro risponde: “Il primo acquisto ci sarà ad agosto. Con Federico Chiesa ho parlato della giornata di oggi, che lui era il primo giocatore che avrebbe indossato la maglia viola. Con Federico non ci sono problemi, è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina. Dobbiamo terminare con questa storia, pensare a terminare il ritiro e alla nuova stagione”.