FOTO – La Fiorentina presenta la nuova maglia sul battello. E Chiesa accenna un sorriso

Una giornata intensa a New York per la Fiorentina, che si è concessa una crociera panoramica sul fiume Hudson accompagnata da Rocco Commisso e gli altri dirigenti viola. In queste immagini postate dai profili social ACF si vede in gruppo anche Federico Chiesa (dopo l’incontro con Barone e Antognoni), finalmente in tenuta viola e con un sorriso (seppur accennato) sul volto.