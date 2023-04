Barone: “Italiano? Suo futuro non è un tema. Franchi? Tante cose da capire”

Intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Atalanta, Joe Barone ha detto la sua sull'imminente sfida del Franchi a Dazn: "Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare tutte le partite con attenzione, la partita di oggi è delicata e serve guardare ai dettagli. E' una partita super sentita, l'ultima volta il presidente ha ricevuto dei cori razzisti e mi auguro che oggi non succeda niente e che in tutta Italia non si parli di razzismo. Se mi aspettavo un 2023 così? Abbiamo commesso qualche sbaglio, abbiamo imparato e programmato sulla squadra e sul futuro, su quello che è oggi Vincenzo Italiano. La squadra ha lavorato, ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo perso dei punti ma ci siamo abituati a giocare tre competizioni, bisogna stare attenti perché basta un episodio e tutto può cambiare.

Corteggiatori per Italiano? Bisogna rispettare i contratti, Vincenzo sta bene qui e siamo super contenti. Non ci pensiamo neanche, ha firmato un contratto e questo non è un tema aperto. E' un uomo che lavora tanto e rimane sui suoi principi, un uomo siciliano attento ai dettagli a cui piace dominare la partita e attaccare". Appena diventato nonno, a Barone è stato chiesto a quanti anni il nipotino potrà vedere una partita nel nuovo Franchi: "Prima che venga al nuovo Franchi bisognerà capire il prezzo dell'affitto, il costo... spero presto. Cabral? E' sbocciato, abbiamo creduto in lui ed è importante che continui a giocare per la squadra".