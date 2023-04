Duvan Zapata per Cabral, Boga per Ikonè: Fiorentina, che sospiro di sollievo

Un po' di numeri

L'interesse della Fiorentina per questi due giocatori ha preso forza a gennaio. Dalla chiusura del mercato invernale ad oggi, i numeri di Duvan Zapata sono pessimi. Ha saltato tre gare per infortunio. Ha giocato soltanto una volta per tutti i 90 minuti senza mai andare in rete. Per il resto, qualche spezzone sporadico ma nulla da sottolineare. E Boga? L'esterno sembrava essere davvero nei desideri di Italiano, ideale per la sua idea di gioco. Dopo un periodo complicato con Gasperini, Boga ha trovato continuità. Ma anche per lui i numeri piangono. Un gol trovato contro la Cremonese dalla fine del mercato e nient'altro. Ha giocato con più continuità di Zapata, ma le sue prestazioni sono state spesso insufficienti.