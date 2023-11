Barone: “Firenze effetto wow, noi come i fiorentini: pronti a battute e battaglie”

"L'idea dell'ape car? Nasce nel 2019, quando abbiamo comprato la Fiorentina, volevamo promuoverci in giro per la città. Quando mi sono messo a girare prima della partita col Lecce ho sbagliato strada e sono rimasto dentro il corridoio degli Uffizi, ma ci sono sempre tanti turisti e abbiamo venduto 2500 biglietti. La prima volta a Firenze? Effetto wow: è una delle città più belle del mondo, rappresentarla è una grande responsabilità. Ormai sono diventato come in fiorentini, pronto a battute e battaglie. Siamo stati bravi a progettare il futuro".