Commisso: “Firenze, era destino. Viola Park costato più di Napoli, Atalanta e…”

"Il momento migliore è quando vengo qua verso le 17, quando i ragazzi giovani sono qui e giocano. Tutti insieme. Il Viola Park l'ho fatto per loro, per Firenze e per la Fiorentina. Produciamo anche il nostro olio, con gli ulivi che ci sono nel parco. Io ho lavorato tanto, ma sono stato fortunato ad avere i genitori che ho avuto. Mio padre è stato un patriota, è andato in Africa e poi è stato prigioniero degli inglesi per 5 anni a pane e acqua. Mia madre ha cresciuto 4 figli con a malapena un dollaro al giorno, quelli sono modelli".