Bardazzi: “La situazione di Cabral potrebbe essere risolta dal mercato”

"Ieri serviva una reazione e servivano punti. Il girone, pur con squadre mediocri, si era messo male e fare tre punti era importante. All'Europa, aspettata per cinque anni, ci si deve tenere. Non sono contento delle dichiarazioni di Italiano nel post partita che dopo i fischi ricevuti lunedì ha accusato i tifosi di non avere memoria. La memoria di Firenze non è però la buona stagione di una Fiorentina che arriva settima ma quella legata ai successi del passato. Poi parlando di campo io il tecnico per quanto ha fatto e sta facendo vedere lo difendo. Non accetto però certe parole dette sulla tifoseria. Jovic? Giusto puntare su di lui, anche se avrei dato più minutaggio a Cabral, inserirlo a soli tre minuti dalla fine può rappresentare un duro colpo per lui. Il tutto mi fa però pensare che i viola a gennaio possano andare su una punta che conosca il calcio italiano. Spero solo che non sia troppo tardi. Tornando al campo, la Fiorentina deve provare a ripartire in campionato, anche perché Firenze non può vivere stagione da mezza classifica".