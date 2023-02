Barak: “Anche se a volte le cose non vanno, serve mentalità: il gol arriva!”

"Il gol ha aiutato per i tre punti, sono molto contento. L'Hellas è forte in casa, siamo felici di aver dato continuità ai risultati, che ci mancava. Dobbiamo crescere anche sotto porta e i tre gol di oggi sono un bel segnale. Anche se a volte ti manca qualcosa, devi sempre avere la mentalità giusta, perché prima o poi il gol arriva. Io faccio un gran tifo per il Verona, sono ottimista sulla loro salvezza".