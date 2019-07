Balotelli, c’è chi dice sì: “Firenze ideale, gli perdonerebbero qualche bischerata”

L’ipotesi Mario Balotelli alla Fiorentina divide gli osservatori e i tifosi viola (i risultati del sondaggio). Ma la suggestione resta forte anche perchè l’attaccante è svincolato e sarebbe dunque una scommessa low cost, a patto che Raiola ridimensioni le richieste sull’ingaggio. E se David Guetta si schiera per il “no” (LEGGI QUI), c’è chi la pensa in modo opposto come Sandro Sabatini, volto di Mediaset e opinionista di Radio Sportiva: “Firenze sarebbe l’ideale per lui perché è l’unica piazza in cui le balotellate le chiamerebbero ‘bischerate’. Dipende da lui se ha ancora voglia di giocare a calcio o no” la sua battuta di stamattina. E MONTELLA AMMETTE: “BALOTELLI MI PIACE”