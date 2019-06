Portereste Balotelli a Firenze? Equilibrio nelle vostre risposte, ha prevalso….

Il sondaggio si è concluso in equilibrio, ed anche se di poco ha prevalso il NO con il 55 % delle preferenze. La maggior parte dell’utenza del sito si è espressa in maniera contraria all’approdo di Supermario in maglia viola. Mentre il 45% sognava di vedere l’ex attaccante del Marsiglia alle prese con gli schemi di mister Montella. Ecco il risultato definitivo.

Caricamento sondaggio...