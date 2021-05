Balli: “Da tifoso spero in Gattuso per il cambio di marcia. Spalletti…”

L'opinione di Daniele Balli, ex portiere e compagno di Gattuso e Spalletti nel corso della loro carriera da calciatori

Spalletti a Napoli? "Un bel binomio. L'ho incrociato ad Empoli, a giudicare dagli abbracci è carico e motivato per una nuova squadra. Nello scudetto dell'Inter ci vedo qualcosa di suo. In un ambiente riesce a dare un bell'input per spirito di sacrificio e dedizione al club. Gattuso? Ha svolto un bel lavoro districandosi tra tanti problemi. Appena la squadra si è rimessa ha fatto vedere le sue idee, ha un futuro e spero da tifoso viola che possa approdare a Firenze. Con lui vedo un cambio di marcia, ha principi solidi e porterebbe anche entusiasmo".