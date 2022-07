Bajrami-Lo Celso o Zurkowski? Come cambierebbe il centrocampo della Fiorentina

La mezzala, insieme al difensore centrale , è l'unico grande tassello che manca per completare la rosa della Fiorentina 2022-2023. O meglio, su cui Italiano e la dirigenza gigliata ancora non hanno sciolto le riserve. Perchè se consideriamo l'ipotetico gioco delle coppie voluto dal mister, di fatto ad oggi il centrocampo risulterebbe al completo. Amrabat e Mandragora pronti a giocarsi una maglia in regia. E con Duncan-Maleh e Bonaventura-Zurkowski a completare il terzetto. Sul polacco, però, il tecnico d i Karlsruhe prende tempo e questo porta gli 007 viola a cercare delle soluzioni sul mercato che al momento vedono due profili in vantaggio su tutti: Nedim Bajrami e Giovani Lo Celso. Mettiamone a confronto le caratteristiche.

Simon Zurkowski è un nome che piace, in particolare ai tifosi viola. Il classe 1997 è salito alla ribalta dopo la prima stagione da protagonista nella massima serie italiana e sono molti i sostenitori gigliati che chiedono a gran voce che gli venga concessa una chance (come appare nel nostro sondaggio su Instagram). Il polacco è capace di abbinare tanta corsa con una discreta propensione all'inserimento nell'area avversaria, che lo ha portato a mettere a referto 6 gol e 3 assist nella passata stagione in Serie A. Niente male per un rookie della categoria. Un centrocampista con il vizietto del gol capace però di ricoprire grandi porzioni di calcio grazie ad una facilità di corsa impressionante. Caratteristica, quest'ultima, che lo contraddistingue e che però ritroviamo in altri due centrocampisti viola: Duncan e Maleh. Per questo, non è un segreto, che Italiano per completare il pacchetto in mezzo al campo stia pensando ad una giocatore con spiccate caratteristiche offensive. Ed è qui che potrebbe entrare in gioco il mercato.