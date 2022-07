Baiano su Jovic: “Talento incredibile. Ha pagato il peso del passaggio al Real”

"Jovic? Mi piace molto, è un talento straordinario che ha probabilmente affrettato troppo i tempi. Si è fatto ingolosire dal fatto di andare nel club più importante al mondo. Per me però non era pronto. Passare dall'Eintracht al Real è stato come fare un triplo salto mortale. In club così non ti puoi permettere di stare tre domeniche senza fare gol. Non hai tempo e non ti aspetta nessuno. Non giocando poi ha perso fiducia e autostima. Se la Fiorentina dovesse assicurarsi il giocatore in prestito con diritto di riscatto farebbe un'ottima operazione. Gli auguro di cancellare la parentesi spagnola e di riscattarsi. Inoltre dovrà stare attento a non mettere su troppo peso, cosa che a Madrid gli è spesso successa. Chi tra lui e Cabral? Italiano deciderà in base a cosa dirà il campo. Vista la scelta fatta sul mercato inizialmente penso partirà il serbo, poi non dovesse rendere Cabral sarà pronto a dimostrare il suo valore".