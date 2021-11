Baiano: “Spero che contro la Juve giochi Sottil. Sarà la gara dell’anno”

La ricetta dell'ex viola: "Se si vuole alzare l'asticella bisogna vincere qualche scontro diretto e allora si può pensare all'Europa"

L'ex viola Ciccio Baiano è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, questo il suo pensiero in merito ad alcuni tra gli argomenti più caldi di casa Fiorentina: "Contro la Juve è la partita dell'anno. Sarà difficile, contro una squadra che alterna risultati e prestazioni ma è pur sempre la Juventus. Un allenatore non ha bisogno di motivare la squadra in queste partite: i giocatori sanno quant'è importante. La classifica aiuta la Fiorentina, sia dal punto di vista del morale che della convinzione. Dall'altra parte c'è una squadra che nonostante la Champions è in difficoltà: dovrà essere brava la Fiorentina a fare la partita".