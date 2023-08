Baiano: “Io e Beltran ci assomigliamo. Lo vedremo anche in coppia con Nzola”

"Ho avuto l'opportunità di vedere Beltran, e ho notato la rapidità del giocatore, sia mentale che tecnica. Non è solo una prima punta, si adatta bene a mandare in gol gli esterni. Non è un egoista, anzi il contrario. Direi che ci assomigliamo molto. Anche io a Firenze mi misi a disposizione, in quel caso di un argentino. Sono sicuro che in qualche partita vedremo Nzola e Beltran assieme. Ama dare pochi punti di riferimento. Gli ho visto fare dei gol uscendo fuori dall'aerea e poi attaccarla. Poi deve avere tempo per conoscere i compagni. Sono stato sorpreso a vedere le immagini di questo giocatore. Non è un caso se fosse seguito da molti club europei."