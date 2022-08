Baiano: “Cabral ieri ha fatto reparto. Ecco di cosa ha bisogno Italiano”

L'ex calciatore e attuale allenatore di calcio, Ciccio Baiano, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della crescita di Cabral: "Sta crescendo. L'anno scorso ha avuto delle difficoltà, ma adesso sta trovando il giusto feeling con i compagni. Ieri ha fatto una grande partita, facendo reparto. La difficoltà della Fiorentina è che non è stata concreta. Se alla fine non faceva il miracolo Terracciano la vedevo male, perché dovevi fare anche i supplementari in dieci".