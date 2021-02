Baiano avverte: “La Fiorentina non può cullare sogni tranquilli, ma per andare in B…”

Ciccio Baiano ha parlato ai microfoni di Tmw della lotta salvezza che include anche la Fiorentina:

La Fiorentina deve temere la B? Il gap non fa cullare sogni tranquilli, ma è anche vero che le altre non stanno facendo meglio e questo ti fa morale. Poi la Fiorentina negli ultimi tempi sinceramente la vedo migliorata sul gioco, ma non tanto sui punti, è questo che preoccupa. Sono convinto però che ne verranno fuori, anche perché le altre vanno veramente piano, per non rimanere in Serie A dovrebbe esserci un tracollo