Baiano: “Le difficoltà in attacco il vero problema della Fiorentina. Su Callejon…”

A Zona Mista su Rtv 38 Francesco Ciccio Baiano fa il punto riguardo alla situazione viola, sottolineando pregi e difetti della squadra gigliata:

Prandelli aveva provato all’inizio a cambiare volto a questa squadra ma ha capito che il modulo con cui i giocatori si sentono più a loro agio è il 3-5-2 e così è tornato sui suoi passi. Ha fatto bene, anche se a me questo sistema non piace. Come si fa a criticare Vlahovic? E’ stato uno dei migliori nelle ultime partite, il problema, suo e di tutta la squadra, è che la Fiorentina costruisce troppe poche palle-gol ogni volta. Per fortuna domenica rientra Castrovilli anche se non ci sarà Amrabat, il quale, penso, verrà sostituito da Borja Valero. La coperta è corta e criticare uno come Callejon, a cui hanno fatto giocare tre partite fuori ruolo, lo trovo assurdo.