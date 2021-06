Attacco viola: tanti dubbi e poche certezze

Gonzalez arriverà ma è l'unica certezza per l'attacco della Fiorentina

La Repubblica si sofferma e analizza il futuro degli attaccanti della Fiorentina. Vlahovic è ancora in contatto con Commisso per il rinnovo ma non sembra aver gradito l'allontanamento di Gattuso. Inoltre la corte del Tottenham e della Juventus non intende placarsi. Ribery è sempre più lontano dalla permanenza ogni giorno che passa. Callejon aveva trovato un po' di possibilità di permanenza con Gattuso, cancellate tutte con il suo addio.Kokorin dovrà essere valutato ma le sue opache prestazioni e i problemi fisici non lasciano tranquilla la dirigenza viola.Gonzalez c'è e arriverà, ma per il resto rimangono solo tanti punti interrogativi.