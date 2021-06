Kokorin, il futuro è un rebus: la Fiorentina attende offerte importanti

Kokorin non è sicuro di rimanere. Si attende il nuovo allenatore per le valutazioni

Aleksandr Kokorin è arrivato a Firenze nello scorso mercato di gennaio. Le presenze sono poche e problemi fisici tanti. Per questo la Fiorentina starebbe pensando di metterlo sul mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno russo ha molti stimatori in patria e la società viola attende fiduciosa offerte importanti. D'altro canto Kokorin vuole rimanere e dimostrare tutto il suo valore. La decisione spetterà all'allenatore, quando ovviamente arriverà. Kokorin è pronto per dare il massimo e guadagnarsi la maglia della Fiorentina.