Borja Valero, o rinnovo o addio al calcio. E per ora tutto tace

Lo spagnolo è pronto a firmare quasi in bianco per restare

Nella sua testa c'è l'idea di giocare un altro anno con la maglia della Fiorentina, altrimenti darebbe l'addio al calcio. Dalla società tutto tace. Borja Valero comprende le difficoltà del momento ed è pronto ad un ulteriore taglio dell'ingaggio, non a firmare in bianco ma quasi, per vivere una stagione 'normale' e potere chiudere 'in mezzo' alla sua gente.