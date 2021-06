La rivincita

Christian Nørgaard, centrocampista danese classe 1994, è stato un vero e proprio oggetto misterioso a Firenze. Portato da Corvino, sotto la gestione Pioli ha raccolto tante panchine senza mai incidere quando chiamato in causa. Ceduto al Brentford in Inghilterra ha visto decollare in positivo la propria carriera. Per lui oggi importanti minuti nel Campionato Europeo nel secondo tempo della sfida stravinta dalla sua Danimarca contro il Galles.