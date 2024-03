Assemblea di Lega, un minuto di silenzio in ricordo di Joe Barone

Le Società hanno poi affrontato tutti i punti all’ordine del giorno, proseguendo il lavoro di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali cominciato diversi mesi fa. In particolare sono stati ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del Campionato di Serie A in Romania, Malta e Islanda. In questi ultimi due territori sono stati assegnati, per lo stesso arco temporale, anche i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Durante l’incontro è stata inoltre definita, come previsto dal Decreto Lotti, la quota audience certificata, utile per la ripartizione delle risorse da diritti televisivi per la stagione in corso."

