Artur Jorge: “Possibilità di rimonta? Sono realista”

"Ci sono state molte situazioni che hanno complicato la partita, dopo il primo gol e l'espulsione la partita si è messa in salita. Nel secondo tempo abbiamo cercato di mettere in campo tutte le nostre forze. Possibilità di rimonta? Sono realista e so che le possibilità sono minime. Il morale della squadra? Dobbiamo mettere la faccia su questo risultato e cercare di riscattarci in campionato".