Arthur: “A entrambe le squadre piace palleggiare, sarà difficile”

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina, a Dazn è intervenuto Arthur: "Zielinski? E' un giocatore molto forte, ma non solo lui perché sono una squadra veramente forte e hanno un centrocampo a cui piace palleggiare tantissimo. Anche davanti hanno giocatori che sanno fare male, sarà difficile. Chi ha il centrocampo più tecnico? Non lo so, a entrambe le squadre piace comandare la partita, sarà difficile e dovremo entrare con lo spirito giusto".