Il Viola Park si dimostra una struttura davvero multifunzionale. Infatti per i tifosi viola sarà possibile fare colazione e non solo all'interno del centro

Negli giorni era arrivata l'indiscrezione sulla possibilità, per i tifosi viola, di fare colazione al Viola Park. Adesso la possibilità diventa realtà. Infatti la Fiorentina ha annunciato il "Bar Maglia Viola". All'interno del Viola Park il bar aprirà dalle 8 alle 10 di mattina. E per l'apertivo dalle 17 alle 20:30. Tutto questo per i possessori di InViola card. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì