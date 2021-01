Arriva anche la petizione per un nuovo stadio

La pagina dedicata ad un nuovo stadio per la Fiorentina è molto visitata su Facebook e adesso arriva anche una petizione online per cercare di sollecitare l’opinione pubblica e i tifosi della Fiorentina che non vogliono un restyling del Franchi, a far sentire la loro voce in un modo diverso e, se vogliamo, anche moderno.

La petizione è già online ed è raggiungibile CLICCANDO QUI