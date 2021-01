Sindaco Campi: “Stadio? Istituzioni unite, priorità al Franchi ma noi ci siamo. Ora tocca alla Fiorentina”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, al Pentasport di Radio Bruno:

Siamo tutti compatti per affrontare insieme il tema stadio con le altre istituzioni politiche. È una buona notizia anche per la Fiorentina che può decidere qual è la soluzione migliore. Qualsiasi scelta faranno, le istituzioni sono pronti ad accompagnare la società secondo i propri ruoli. I comuni e la regione hanno fatto la propria parte. È giusto che la Fiorentina guardi in primis l’ipotesi sul capoluogo e sul Franchi che è sempre stata la casa viola. Allo stesso modo è legittimo che il comune di Firenze adotti tutte le strategie per valutare al massimo il Franchi, che sia con la società viola o con un intervento dell’amministrazione per il restyling. L’alternativa può essere Campi Bisenzio, in quel caso andrebbero fatti dei passi avanti. Fino ad oggi abbiamo fatto ciò che ci competeva, a questo punto il passo ulteriore sarebbe il progetto preliminare e dunque lo studio di fattibilità della Fiorentina. Questa cosa l’abbiamo condivisa con la società quando ci siamo incontrati nei giorni scorsi.

VIDEO – LE PRIME PAROLE DI KOKORIN: “FELICE DI ESSERE QUI”