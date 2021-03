Antognoni in sala stampa: “Perso con due episodi dubbi. Meritavamo di più”

Il dirigente della Fiorentina Gianacarlo Antognoni parla in sala stampa dopo la sconfitta contro il Milan:

Ci sono due episodi da rivedere come il gol di Ibrahimovic che ha spinto Pezzella secondo noi. Il secondo episodio è quello del terzo gol che è nato da un fallo laterale in c’è stata confusione. Non ci attacchiamo a questo ma visto che c’è la possibilità di rivedere questi episodi non capisco perchè non sia stato fatto. Il mister ha valutato la partita in modo giusto inserendo centrocampisti di qualità, abbiamo creato molte occasioni con una squadra molto forte come il Milan. Il rammarico è quello di non aver raccolto qualcosa in più. Salvezza? Non si è mai tranquilli, ci hanno raggiunto due squadre che secondo me sono inferiori come noi. Il Benevento che noi abbiamo sconfitto ha vinto a Torino, in questo campionato può succedere di tutto