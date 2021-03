Fiorentina-Milan ore 18 diretta LIVE. Le ultime

Le probabili formazioni

Prandelli deve rinunciare a Kokorin e Igor mentre Pioli ha Rebic squalificato e diversi assenti per problemi muscolari oltre a Calabria appena operato al ginocchio. Ecco le probabili formazioni e le scelte dei quotidiani per gli undici di partenza in casa Fiorentina.

L’arbitro della gara

Nicola Rizzoli ha scelto Marco Guida della sezione arbitrale di Torre Annunziata per la partita di questo pomeriggio al Franchi. Simone Pagnini nostro collaboratore ed esperto del mondo arbitrale la giudica una designazione a rischio, ecco perché. Vi proponiamo i numeri stagionali dell’arbitro campano che comunque è un internazionale: nella stagione incorso ha diretto 6 partite di Serie A e 2 di Serie B. E’ l primo incrocio stagionale con i viola mentre i rossoneri lo hanno già avuto due volte (un pareggio e una vittoria).

La partita in tv e streaming

Fiorentina-Milan ore 18 Stadio Franchi

Canale tv: Sky calcio (canale 251)

Streaming: Sky go e Now tv

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Milan in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale con le interviste del dopo partita e le pagelle. Presente l’immancabile radiocronaca di David Guetta su Radio Bruno.